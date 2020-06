Coronavirus Italia 27 giugno: netto calo dei morti e scendono anche i casi

Netto calo dei morti da Coronavirus in Italia, oggi 27 giugno: scendono anche i casi accertati complessivamente, Lombardia ai minimi.

Dati altalenanti quelli che riguardano il contagio da Coronavirus in Italia: in base al monitoraggio della scorsa settimana, la criticità resta bassa con 5.98 casi per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto a una settimana prima. Questo nonostante le riaperture del 3 giugno.

Sono scesi ieri sotto quota 17mila gli attualmente positivi, mentre si segnalavano 259 nuovi contagi, 30 morti, 890 guariti. Il dato di oggi è migliore e viene influenzato dal netto calo di contagi accertati in Lombardia.

Dati Regioni Italia: Coronavirus 27 giugno, la situazione

Infatti, nella Regione più colpita, dove si contano totalmente quasi la metà dei decessi e il 45% dei casi, si sono registrati nelle ultime 24 ore ‘appena’ 77 casi ma soprattutto solo 2 decessi. Ancora 42 casi in Emilia Romagna, che però fa segnare zero decessi. Sopra i dieci casi ci sono anche Piemonte, Lazio, Toscana. In tutto sono appena 8 i decessi, il numero più basso di sempre.

Si allunga la lista delle Regioni con zero decessi in 24 ore: Veneto, Campania, Puglia, Toscana, Calabria, Marche, Basilicata, Emilia Romagna, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. Molte sono oggi le Regioni che non registrano contagi: Basilicata, Umbria, Puglia, Campania, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta.