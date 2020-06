Allarme Coronavirus negli Usa: “I contagi veri sono 23 milioni”

In contrasto con le parole rassicuranti del presidente Usa, il Cdc rivela che i contagi di coronavirus reali si attesterebbero sui 23 milioni di casi.

Ad oggi gli Usa sono il Paese con il più alto numero di contagi e di morti causati dal Coronavirus. I dati ufficiali parlano di 2,49 milioni di positivi e di 127 mila decessi. Stando sempre alle statistiche ufficiali, tuttavia, l’andamento della curva epidemiologica è nella fase calante ed il tasso di contagio dovrebbe essere in linea con quello delle nazioni che hanno avviato la fase 2.

Ieri, in verità, c’è stato un aumento improvviso dei casi (36 mila in un giorno) ed oggi la tendenza sembra essere confermata (38.853 casi in più). Il Presidente Usa, Donald Trump, però ha voluto rassicurare la nazione, spiegando che i casi in aumento sono dovuti semplicemente ad un maggior numero di tamponi. Il leader americano ha poi aggiunto: “I decessi per il coronavirus sono in calo. Il tasso di mortalità è uno dei più bassi al mondo. La nostra economia sta ripartendo e NON sarà chiusa di nuovo”.

Allarme Coronavirus negli Usa: “Il numero reale di contagiati è 23 milioni”

Le parole rassicuranti del presidente americano sono in contrasto con quelle degli esperti. Robert Redfiled del Centers for Disease Control and Prevention (cdc) ha avvertito che: “per ogni caso di coronavirus accertato ci sarebbero almeno altre dieci persone infette”. Se il calcolo effettuato dall’immunologo fosse corretto, negli Usa i casi di contagio sarebbero 23 milioni e non i 2,49 milioni che sono stati accertati.

Parere non rassicurante anche quello di Anthony Fauci, esperto scelto per guidare la task force della Casa Bianca nella lotta al Covid-19. L’immunologo ha infatti ammesso che qualcosa nella strategia adottata sino ad oggi “Non sta funzionando”. Poi, in contrasto con le parole di Myke Pence che parla di “segnali incoraggianti”, Fauci ha dichiarato che “La situazione in alcuni Stati è grave”.