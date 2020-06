Celta Vigo Barcellona LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Celta Vigo e Barcellona è valida per la giornata 32 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Accesissimo finale di stagione per LaLiga Santander, con una serie di gare che porteranno alla conquista dello scudetto, corsa a due tra Real Madrid e Barcellona. Proprio i catalani alle 17.00 affrontano in trasferta un’avversario ostico: il Celta Vigo.

Il match di questo pomeriggio sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Dunque, per i catalani che sono stati raggiunti in vetta dal Real Madrid è vietato sbagliare: da adesso fino alla fine del campionato, rischiano di essere una lunga serie di finali, la prima quella di oggi contro i padroni di casa che lottano per non retrocedere.

Celta Vigo Barcellona: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questo pomeriggio alle 17.00 all'Estadio de Balaídos di Vigo tra la formazione di casa e il Barcellona è solo su Dazn.

Nel match giocato all’andata al Camp Nou, ormai a ottobre scorso, i catalani si imposero per quattro reti a uno con un Messi in grande spolvero, autore addirittura di una tripletta. Anche oggi il Barcellona sembra favorito, ma attenzione perché i galiziani godono di un’incredibile stato di forma.

Celta Vigo Barcellona in diretta: le formazioni di questo pomeriggio

Queste dovrebbero essere le scelte fatte dai due allenatori per la partita di questo pomeriggio:

CELTA VIGO (4-2-3-1): Rubén Blanco; Kevin Vazquez, Araujo, Murillo, Olaza; Bradaric, Yokuslu; Nolito, Rafinha, Denis Suarez; Iago Aspas.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Riqui Puig, Vidal; Messi, Griezmann, Luis Suarez.