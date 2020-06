Roberto Gagliardini chi è: età, carriera e vita privata del calciatore

Conosciamo meglio la storia del centrocampista italiano Roberto Gagliardini, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta: tutte le curiosità

Roberto Gagliardini nasce a Bergamo il 7 aprile 1994. Inizia a giocare a calcio fin da piccolo a Dalmate, dove cresce con la sua famiglia. Suo fratello più grande, Andrea, a sua volta, ha giocato nel settore giovanili dell’Atalanta con una presenza in Primavera e tante stagioni in Serie D con l’Ancona. All’età di 7 anni passa ai Pulcini del club bergamasco facendo così tutta la trafila del settore giovanile. Fa il suo esordio tra i professionisti in Coppa Italia nel 2013. Poi nel gennaio 2014 va in prestito in B, al Cesena, dove realizza un gol in 19 presenze. Poi passa nuovamente in prestito, questa volta allo Spezia, collezionando soltanto 14 partite a causa di diversi problemi fisici che l’hanno bloccato.

Successivamente nel 2015 arriva il trasferimento in Serie B al Vicenza, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell’Atalanta. Dopo una rete in 16 partite torna all’Atalanta, poi arriva l’esordio in Serie A dopo cinque mesi senza giocare: contro il Genoa il 15 maggio 2016. Dopo una stagione e mezza in massima serie con il club bergamasco, arriva la cessione all’Inter in prestito biennale con obbligo di riscatto con un’operazione totale intorno ai 20 milioni di euro. Dopo ben quattro stagioni con la casacca nerazzurra, Gagliardini vanta 90 presenze complessive con nove gol all’attivo.

Roberto Gagliardini chi è: le curiosità

Legato sentimentale a Nicole Ciocca dal 2013, condividono la stessa passione per i cavalli. Nella scorsa estate i due sono diventati genitori del piccolo Tommaso. Inoltre, il centrocampista dell’Inter è stata vittima di uno scherzo del programma televisivo “Le Iene“.