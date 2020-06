Al Bano dopo la rabbia perdona Romina, le parole dette in pubblico

Torna ancora a far parlare di sé una delle coppie più famose della storia della musica italiana. Al Bano e Romina, scopriamo insieme la lite e la pace.

Sono di nuovo sulla bocca di tutti. Parliamo del duo più in voga dell’Italia anni ’70, Al Bano Carrisi e Romina Power. Dopo il recente scontro dei due in seguito ad una divergenza, sembrerebbero essere sulla via del chiarimento.

L’uomo fa infatti pace pubblicamente con l’ex moglie, ringraziandola davanti all’intera nazione. Scopriamo insieme che cosa è successo e le parole delle due pop star italiane.

Sono state lasciate alle spalle tutte le divergenze che inasprivano i rapporti tra gli artisti Al Bano e Romina Power. Il contrasto sembrerebbe aver avuto origine a causa di Loredana Lecciso, l’attuale moglie del cantante, con la quale ha avuto anche due figli, Jasmine e Bido. La donna pare infatti abbia organizzato un party di compleanno al marito, evitando di invitare Romina alla festa. Al fattaccio si è aggiunta anche l’ospitata di Al Bano a Domenica In, dove l’uomo si è rifiutato di leggere pubblicamente una lettera indirizzata all’ex moglie.

Al Bano e Romina: il chiarimento dopo le tensioni

Erano soltanto gli anni 70 quando Romina e Al Bano convolavano a nozze. Da allora sono cambiate molte cose, ma il duo continua ad essere uno dei più chiacchierati di sempre.

Dopo le tensioni tra i due, sembrerebbe essere arrivato il momento di sotterrare l’ascia di guerra. È l’uomo, con un’intervista per il settimanale DiPiù, ad aver mosso il primo passo. Egli ha infatti ringraziato calorosamente l’ex moglie, la quale, secondo le sue parole, lo avrebbe aiutato ad apprezzare ed amare la propria terra.

“Si è innamorata al primo sguardo della mia terra e ha insegnato anche a me ad amarla.” dichiara lui. “Grazie a Romina ho fatto pace con la mia campagna e ho compreso che le mie radici sono qui.”