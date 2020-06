Maddalena Corvaglia, perché è finita male con Stef Burns: la verità

Maddalena Corvaglia, ex velina di Striscia la Notizia, ha raccontato le ragioni che l’hanno portata a divorziare dal marito Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi.

Maddalena Corvaglia ha annunciato l’addio dal marito Stef Burns, con il quale si era sposata il 28 maggio 2011 a Mirandola, in una cerimonia officiata dal cantante Vasco Rossi, di cui Burns è il chitarrista. I due insieme hanno una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum, nata nel 2011. “I matrimoni non finiscono, come pensavo, quando finisce l’amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più“, dichiara la ex velina.

“Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Sarà sempre nel mio cuore, insieme abbiamo creato la gioia più grande dell’universo, nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo“, ha scritto Maddalena Corvaglia quando ha annunciato la separazione dal marito.

Poi, in un’intervista, ha approfondito le ragioni che l’hanno portata ad allontanarsi da Burns: “E’ successo che quando sono arrivata a Los Angeles mi sono trovata accanto un uomo completamente diverso da quello che conoscevo. Anzi, ho scoperto che la persona che ho amato per sei anni semplicemente non esisteva. All’inizio ho sperato che Stef avrebbe usato un po’ di buonsenso, che avrebbe cercato di capire. Ci ho provato, a salvare il mio matrimonio. Poi ho dovuto ammetterlo, prima di tutto con me stessa: era finita, senza che potessi farci nulla”.

La fine del matrimonio e l’inizio della nuova relazione per Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia oggi vive a Los Angeles con la figlia e il nuovo compagno, che sembra volere molto bene alla bambina. Con Stef Burns i rapporti sono “difficili, c’è una causa in corso molto complicata“, ha raccontato.

Del compagno attuale, Alessandro Viani, dice: “Jamie si è affezionata ad Ale prima ancora di me. Alessandro ha dei figli da un precedente matrimonio, è un uomo nato per fare il papà. Anche se Jamie un padre ce l’ha – e sia chiaro che nessuno glielo vuole togliere – Ale la ama come se fosse sua. E lei lo adora”.