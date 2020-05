Maddalena Corvaglia in crisi con Alessandro Viani: “Durante la quarantena…”

Tra Maddalena Corvaglia e il fidanzato Alessandro Viani sarebbe sceso il gelo, complice la lontananza imposta dal Coronavirus. Ecco le ultime indiscrezioni.

I rumors parlano di vera e propria crisi coniugale, ma il condizionale è (ancora) d’obbligo. Certo è che negli ultimi tempi Maddalena Corvaglia e il fidanzato Alessandro Viani non si sono lasciati andare a effusioni e slanci d’affetto in pubblico (social compresi). Complice la quarantena, dicono i ben informati, che ha raffreddato il loro rapporto e li ha allontanati…

Il cuore di Maddalena Corvaglia batte ancora per lui?

Prima dell’isolamento da Coronavirus tutto sembrava procedere a gonfie vele tra Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani. Poi, forse, qualcosa si è incrinato. La coppia si è trovata a vivere l’amore a distanza nel periodo del lockdown causa Coronavirus: lei in casa con la figlia e lui in un’altra abitazione (nonostante risiedano entrambi nella stessa città). E in amore, si sa, la lontananza è un banco di prova impietoso.

Da diverso tempo, dicevamo, Maddalena non posta sul social foto di coppia e, come fa sapere Diva e donna, gli ultimi avvistamenti di coppia risalgono a prima della quarantena: “I due stanno insieme da circa due anni. Il 12 gennaio scorso – fa sapere la rivista – lui ha organizzato una festa a sorpresa per i 40 anni dell’ex Velina”. Riuscirà il bell’agente immobiliare a riconquistare l’avvenente showgirl (o viceversa)?

