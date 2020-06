Juventus Lecce Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Juventus e Lecce è valido per la giornata 28 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi venerdì 26 giugno 2020, alle ore 21.45, il match tra Juventus e Lecce, partita valida per la 27esima giornata della Serie A TIM. Di fronte, la prima della classe, che ne ha approfittato della sconfitta della Lazio contro l’Atalanta, e i salentini che sono terzultimi.

Alla squadra leccese dunque serve fare punti in casa della capolista per continuare a sperare nella salvezza, dall’altra parte ci sono i campioni d’Italia che dopo la sconfitta ai rigori in Coppa Italia contro il Napoli provano a riprendere la propria corsa.

Juventus Lecce: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera all’Allianz Stadium di Torino viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A – 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre – e Sky Calcio 251. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Per la prima volta le due squadre si affrontano di venerdì e sono in tutto 31 i precedenti, nettamente favorevoli alla Juventus, con 19 vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte. Quindici i precedenti a Torino, con una sola sconfitta contro dieci vittorie e quattro pareggi. I precedenti recenti sono sembrano però sorridere più di tanto ai bianconeri, che sono andati a segno tre volte in quattro partite.

Juventus Lecce, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Sarri e Liverani sono pronti a schierare le formazioni in campo stasera, entrambi con una propensione offensiva. Queste le possibili formazioni in campo all’Allianz Stadium:

JUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All.: Maurizio Sarri.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. All.: Fabio Liverani.