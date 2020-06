Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni, oggi 24 giugno

L’omicidio di: “Sono completamente estraneo alla sparizione di Roberta che manca ogni giorno sia a me che ai miei figli. È per questo motivo che ho deciso di rivolgermi anche alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo“, ha scritto in una lettera, il quale annuncia il ricorso alla Corte Europea dopo aver ricevuto una condanna definitiva a 20 anni di carcere.

La difesa di Alberto Stasi richiede la revisione della sentenza che lo ha condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi: “Elementi nuovi, mai valutati prima, in grado di escludere la sua responsabilità e anche per proseguire le indagini“, ha annunciato il legale.