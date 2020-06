Stasera in tv – Le Iene Show, le anticipazioni del 23 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 23 giugno 2020, con una puntata de Le Iene Show in onda su Italia Uno: ecco le anticipazioni

Questa sera, martedì 23 giugno 2020, andrà in onda su ItaliaUno un’altra puntata della stagione de “Le Iene Show, in prima serata con la conduzione di Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Questa sera si prenderà in esame l’inchiesta sul campo rom di Castel Romano, tra Roma e Pomezia. Ci sono frequenti roghi tossici con un elevato degrado e condizioni sanitarie: l’area è diventata davvero deprimente con tantissimi bambini che giocano tra topi e serpenti. Un servizio da non perdere che metterà in risalto tutte le problematiche della zona.

LEGGI ANCHE –> Chiara muore di tumore due giorni dopo la proposta di matrimonio



Stasera in tv – Le Iene Show, le curiosità

Inoltre, ci sarà l’incontro con il rapper romano 1727wrldstar che il suo video è divenuto virale su Instagram: “Ho preso il muro fratellì”. Inoltre, ci saranno nuove rivelazioni di Vladimir Luxuria che ha svelato: “Ho conosciuto Mario Biondo qualcuno vuole screditarlo”. L’uomo, cameraman siciliano, è stato trovato impiccato nella salotto di casa a Madrid nel 2013. I suoi genitori, Pippo e Santina, da sette anni vogliono conoscere la verità. Una nuova puntata davvero entusiasmante per Le Iene Show, che andrà in onda questa sera 23 giugno in prima serata su ItaliaUno.