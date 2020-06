Corrida, finanziamenti pubblici e polemiche: quanto ci costa – VIDEO

Quanto ci costa ancora oggi la corrida: finanziamenti pubblici da parte dell’Europa e polemiche degli animalisti, cosa accade in Spagna.

Fanno discutere i finanziamenti pubblici da parte dell’Europa per finanziare la Corrida. Se ne occupa anche un’inchiesta della trasmissione tv Le Iene, curata da Giulia Innocenzi. Ad alimentare le polemiche, ci sono anche i numeri del fenomeno.

Infatti, secondo un sondaggio del 2009 condotto dalla società IG Investiga, il 67% della popolazione spagnola si dichiara anti-corrida o indifferente alla corrida, mentre solo il 9,4% dichiara interesse. Questi dati sono da rivedere a distanza di anni, sicuramente al ribasso.

La storia della corrida e le polemiche

Considerata una tortura organizzata, anche in Italia, in passato, la ‘giostra dei tori’ era molto popolare e si svolgeva ad esempio all’interno dello Sferisterio di Macerata. A livello internazionale, ebbe invece molta rilevanza negli anni Sessanta e la celebrità è legata anche ai romanzi di Ernest Hemingway. Successivamente, si aprì una lunga vertenza, che dura anche oggi, per metterla al bando. In Catalogna, la corrida è illegale e anche in Italia alcuni artisti, come Caparezza, Renato Zero e i Punkreas si sono schierati apertamente “dalla parte del toro”.

Secondo alcuni studi, la corrida riceve aiuti pubblici ogni anno, importi che possono variare tra i 500 e i 600 milioni di euro. Inoltre, se le corride sono considerate “patrimonio culturale immateriale”, riceveranno anche sussidi dal Ministero della Cultura, con i quali si moltiplicheranno i contributi economici alle corride. Questo ad esempio è già accaduto in alcune zone della Spagna. Finora tanti appelli sottoscritti da decine di migliaia di persone non hanno avuto alcun risultato.