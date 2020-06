Benedetta Parodi, lo spacco vertiginoso svia la polemica sulla parmigiana

Benedetta Parodi viene subissata di critiche per la ricetta della parmigiana. La conduttrice mette la parola fine alle polemiche con uno spacco vertiginoso.

Il corso intensivo di cucina degli italiani fatto durante il lockdown è giunto al termine già da diverse settimane. Una volta che la quarantena è finita, tutti sono tornati alle vecchie abitudini e chi non cucinava prima della pandemia è tornato a prediligere il piatto pronto o preparato da qualcun’altro. Chiaramente questo discorso non vale per chi ha la passione dei fornelli come Benedetta Parodi.

La conduttrice ha fatto della sua passione per la cucina un mestiere e anche quando non conduce il programma, diletta i fan con ricette semplici e gustose. Tuttavia nelle scorse ore è stata al centro delle critiche. Benedetta, infatti, si è cimentata con una parmigiana, piatto tipico siciliano che ha due varianti: quella palermitana e quella catanese. Quella preparata dalla Parodi, però, era differente e questo ha acceso gli animi dei suoi fan siciliani.

Benedetta Parodi: critiche per la parmigiana e spacco vertiginoso

A dare fastidio ai follower non è tanto la sua variante della parmigiana, quanto alcune delle frasi che ha detto. Benedetta, infatti, mentre componeva la sua parmigiana ha detto: “Le melanzane non le metto sotto sale perché quelle che uso sono fresche, tenere e se cotte subito non risultano amare“. I fan però le fanno notare che: “Le melanzane non si mettono sotto sale per perdere il sapore amaro, ma per eliminare l’acqua in eccesso”. Altri si limitano a consigliarle di non fare più la parmigiana: “Benedetta tu sei brava, si ok. Ma la parmigiana è un’altra cosa, è filosofia”.

Colta in errore, la conduttrice non ha risposto alla polemica, ma ha preferito cambiare topic. La polemica si è placata quando ha pubblicato una foto in cui indossa un vestito con spacco vertiginoso e mostra le gambe toniche. Tanto è bastato ai follower per dimenticare la parmigiana e la polemica. Tutti infatti hanno fatto i complimenti alla conduttrice per il vestito e per il fisico.