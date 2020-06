Terribile incidente in Canada: una famiglia italiana distrutta

Una donna italiana e le sue tre figlie sono morte in un drammatico incidente stradale avvenuto in Canada: l’unico rimasto in vita è il marito.

Un terribile incidente avvenuto giovedì pomeriggio a Brampton, in Canada, è costato la vita a Karolina Ciasullo e alle sue tre figlie Klara, di sei anni, Liliana, di quattro, e Mila, di appena un anno. L’unico a essersi salvato è il marito della donna e papà delle piccole, Michele Ciasullo. La famiglia era originaria di Orsara, nel Foggiano, ma risiedeva da anni a Toronto.

Le vittime erano a bordo del loro furgone quando, stando a una prima ricostruzione, sono state travolte da un’auto proveniente dalla corsia opposta guidata da un ragazzo di 20 anni con la patente sospesa e munita di targa falsa.

Il responsabile dell’incidente se l’è cavata con una frattura a una gamba: due giorni prima era stato visto guidare la stessa vettura in maniera spericolata, tra i passanti che cercavano di intervenire per fermarlo. Un video pubblicato su Twitter dal sindaco di Brampton mostra le immagini dell’auto che finisce sul marciapiede e poi riparte sgommando a tutta velocità.

“Esprimiamo la vicinanza e il cordoglio dell’Amministrazione comunale e della Comunità di Orsara alla famiglia Ciasullo, originaria di Orsara ma residente a Toronto, colpita dall’immane tragedia che ha tolto la vita a una mamma e alle sue tre figlie – ha dichiarato intanto il sindaco di Orsara -. Ci stringiamo al papà Michele che in queste ore sta affrontando un dolore incommensurabile”.

Mayor Brown tweeted this at me. Cell phone video posted by a Caledon resident to a neighbourhood watch group. Allegedly recorded Tuesday night showing a driver crashing into some planters then fleeing in Caledon, in a car like the car involved in Thursday’s quadruple fatal crash https://t.co/CPplJxFB8l

— Catherine McDonald (@cmcdonaldglobal) June 19, 2020