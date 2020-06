Michele Riondino: un’altra passione oltre al cinema – VIDEO

Un’altra passione oltre al cinema per l’attore tarantino Michele Riondino, protagonista della fiction Il Giovane Montalbano: la musica nel sangue.

Lo conosciamo tutti perché ha interpretato il giovane Montalbano in una fortunata serie televisiva, della quale in queste settimane vanno in onda le repliche. Lui è Michele Riondino, uno dei più talentuosi attori italiani, che ha interpretato altri ruoli di successo, a partire dai film ‘Il passato è una terra straniera’ e ‘Dieci inverni’.

Leggi anche –> Michele Riondino, chi è: età, curiosità e carriera dell’attore pugliese

Una delle pellicole per le quali è stato maggiormente apprezzato è ‘La ragazza del mondo’, in coppia con Sara Serraiocco. Non tutti sanno che oltre al cinema ha un’altra grande passione, quella per la musica.

Leggi anche –> Giovane Montalbano, Michele Riondino: “Successo sorprendente” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La passione per la musica di Michele Riondino

In una vecchia intervista a Vanity Fair ha raccontato: “Mettere su un band è il sogno che mi accompagna da quando ero ragazzino”. Aveva quindi aggiunto l’attore tarantino: “Non sminuisco tutto il resto, perché recitare è la mia vita ed è dentro di me. Ma far parte di un gruppo e suonare dal vivo è un’altra cosa”.

Da qualche anno, quel sogno si è realizzato: infatti, è frontman dei Revolving Bridge, una superband tarantina, impegnata anche nel sociale. Infatti, Michele Riondino è tra gli organizzatori del concerto del Primo Maggio a Taranto, nato dai movimenti di protesta contro l’inquinamento dell’Ilva. Con la sua band, si è anche esibito su quel palco.