Giovane Montalbano, Michele Riondino: “Successo sorprendente” – VIDEO

Le repliche della fiction Il giovane Montalbano, con Michele Riondino, da stasera su Raiuno, l’attore: “Successo sorprendente”.

Tornano oggi in tv su Raiuno le repliche della fiction Il giovane Montalbano, con Michele Riondino – tra i migliori attori italiani della sua generazione – nei panni del poliziotto nato dalla penna di Andrea Camilleri alle prime armi.

L’attore tarantino ha così descritto il suo personaggio: “Montalbano da giovane era introverso, timido, riservato, anche un po’ insolente nel rapporto con gli altri, forse per mascherare le sue debolezze”.

Michele Riondino: non solo Il Giovane Montalbano

A Repubblica l’attore ha raccontato: “La fiction ebbe un successo che sorprese anche noi, ma dimostra il legame stretto del pubblico con il mondo dello scrittore”. Michele Riondino è molto legato a questa serie: durante le riprese della fiction ha anche incontrato l’amore della sua vita, la compagna Eva Nestori, madre delle sue due figlie.

Ma il noto attore, che è molto legato a Taranto e impegnato sul piano sociale, nella sua carriera, ha interpretato altri ruoli di successo, a partire dai film ‘Il passato è una terra straniera’ e ‘Dieci inverni’. Una delle pellicole per le quali è stato maggiormente apprezzato è ‘La ragazza del mondo’, in coppia con Sara Serraiocco. I due hanno vinto il Ciak d’oro come migliore coppia della stagione cinematografica nel 2017.