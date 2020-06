Juventus, Pjanic ha litigato con Sarri? Ecco la verità

Continuano i rumor sul presunto litigio tra Sarri e Miralem Pjanic: il tecnico ha smentito seccamente, ma qualche tensione sembra esserci.

La sconfitta della Juventus in Coppa Italia ha generato una serie di indiscrezioni sulle dinamiche interne allo spogliatoio dei campioni d’Italia. Sui quotidiani sportivi si parla da giorni di tensioni tra Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo. Ad alimentare i rumor sull’incompatibilità caratteriale e tecnica tra i due c’è il precedente di Juve-Milan, quando il portoghese è uscito come una furia dopo la sostituzione, ma anche gli sguardi che ha lanciato al tecnico dopo la sconfitta e le parole non troppo concilianti del suo clan all’indomani della sconfitta.

Il difficile rapporto tra i due è legato soprattutto all’utilizzo del fuoriclasse portoghese in campo. Sarri vorrebbe utilizzarlo come terminale offensivo e toglierlo dalla catena sinistra, poiché Cr7 è poco incline a seguire i movimenti richiesti da Sarri agli esterni (nell’idea del tecnico il laterale offensivo torna a dare una mano dietro e si muove soprattutto senza palla) e questo limita di fatto lo svolgimento dell’azione. Un altro problema sembra riguardare Miralem Pjanic: il bosniaco era il perno del calcio sarrista in potenza, ma con il passare dei mesi le sue prestazioni sono peggiorate e la sua titolarità è stata messa in discussione.

Pjanic e Sarri non vanno d’accordo?

Dopo la pessima prestazione di Lione, Sarri decise di far sedere in panchina il bosniaco e questo coincise con una delle migliori prestazioni stagionali della Juventus: quella nello scontro diretto a porte chiuse contro l’Inter. Durante il lockdown Pjanic ha fatto capire che il prossimo anno potrebbe benissimo accettare un’altra destinazione, andando a parlare sopratutto con il Barcellona, ma anche con il PSG e Chelsea. Una scelta che non è stata gradita dalla Juventus e nemmeno dal tecnico italiano.

Nei giorni scorsi si è vociferato che dopo la brutta prestazione del centrocampista nella finale con il Napoli, ci sia stata una lite tra il calciatore e Sarri. Indiscrezione che è stata prontamente smentita dall’allenatore in conferenza stampa: “Io penso che la storia del mio litigio con Pjanic sia una delle più grandi bufale della stagione. Forse è uno dei ragazzi con cui ho più contatto, confronto dialettico, forse uno dei ragazzi con cui ho rapporto migliore”.

Tuttavia l’attuale stato di forma del bosniaco ed il mancato adattamento all’idea di calcio di Sarri sono uno dei principali problemi della capolista. In condizioni normali l’allenatore lo farebbe partire dalla panchina, ma contro il Bologna Pjanic sarà in campo. Il motivo è semplice: Khedira probabilmente non tornerà in campo fino al prossimo anno, Ramsey è ancora a mezzo servizio e Rabiot è l’ombra del calciatore che abbiamo ammirato in Champions negli anni passati. Ci sarebbe l’opzione Betancourt, ma l’uruguaggio non ha ancora affinato il suo adattamento a regista e non ha in ogni caso nelle corde le geometrie di Pjanic.