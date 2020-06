View this post on Instagram

Nous sommes heureux de vous annoncer le plan de réouverture progressive de Disneyland Paris qui débutera avec les Parcs Disneyland et Walt Disney Studios, l'hôtel Disney's Newport Bay Club et Disney Village à partir du 15 juillet 2020. Des mesures d'hygiène et de sécurité renforcées seront mises en place pour les visiteurs et les Cast Members dès cette date. Plus d’informations ici : https://www.disneylandparis.com/fr-fr/reouverture-disneyland-paris We’re pleased to announce that Disneyland Paris will begin a phased reopening of the resort starting with the Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney’s Newport Bay Club hotel and Disney Village as of 15 July 2020. Enhanced health and safety measures will be implemented for both cast members and guests upon the reopening. Find out more here: https://www.disneylandparis.com/en-gb/reopening-disneyland-paris #DisneylandParis #NoMagicWithoutYou