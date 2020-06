Oltre la notte, chi è Diane Kruger: età, foto, vita privata dell’attrice

Diane Kruger è una delle migliori attrici della sua generazione, e la sua brillante carriera ne è la prova. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Bellissima, bravissima, e anche molto simpatica: l’attrice e modella tedesca Diane Kruger, nome d’arte di Diane Heidkrüger, sembra avere ogni qualità. Non a caso è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione, e la sua brillante carriera ne è la prova. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Diane Kruger

Diane Kruger, all’anagrafe Diane Heidkrüger, è nata ad Algermissen, in Germania (Bassa Sassonia), il 15 luglio 1976, figlia dell’impresaria bancaria Maria-Theresia e del tipografo Hans-Heinrich Heidkrüger, che divorziarono quando lei aveva 13 anni. Oggi vive tra Parigi e Vancouver, e oltre al tedesco parla correntemente l’inglese e il francese.

Il 1º settembre 2001 Diane Heidkrüger si è sposata con l’attore e regista francese Guillaume Canet, dal quale però ha divorziato nel 2006; nello stesso anno si è legata all’attore canadese Joshua Jackson, con cui ha avuto una lunga relazione conclusasi nel luglio 2016. Dalla fine del 2016 ha una relazione con l’attore Norman Reedus, e nel novembre del 2018 è nata la loro prima figlia.

Durante un’esperienza di scambio culturale a Londra Diane Kruger entrò alla Royal Ballet School, decisa a diventare una ballerina, ma a seguito di un infortunio dovette rinunciare a quel sogno, dedicandosi alla carriera da modella. A Parigi vinse a soli 15 anni il titolo Look of the Year della Elite, e di lì a poco iniziò a prendere lezioni di recitazione al Cours Florent. Dopo aver adottato un cognome più facile da pronunciare in inglese, debuttò a Hollywood nel 2002, con Dennis Hopper e Christopher Lambert, nel film The Piano Player. Seguirono Adrenalina blu – La leggenda di Michel Vaillant (2003) e Appuntamento a Wicker Park (2004), remake del film francese del 1996 L’appartamento con Monica Bellucci e Vincent Cassel.

Tra le altre esperienze più significative ricordiamo che nel 2009 ha interpretato Bridget Von Hammersmark in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino e Anna in Mr. Nobody di Jaco Van Dormael. Nel 2017 ha inoltre presentato al Festival di Cannes la pellicola Oltre la notte, ispirata ad attentati neonazisti realmente accaduti in Germania tra il 2000 e il 2007, nella quale interpreta il ruolo di Katja, una donna che cerca giustizia e vendetta successivamente alla perdita del marito e del figlio a causa dell’esplosione di una bomba.

