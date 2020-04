Claudia Gerini: chi è la figlia attrice Rosa Enginoli, carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Rosa Enginoli, chi è la giovane attrice figlia di Claudia Gerini: esordi, ruoli importanti e famiglia, chi è il padre.

Figlia dell’attrice Claudia Gerini, Rosa Enginoli ha esordito molto piccola sul grande schermonel film L’esigenza di unirmi ogni volta con te di Tonino Zangardi, uscito nel 2015. Nella pellicola, ha interpretato la parte di Giuliana da bambina.

Invece, nel 2019, ha fatto un importante esordio nella fiction. Ha infatti vestito i panni di Margherita in “L’Aquila – Grandi Promesse”, la serie evento in sei puntate diretta da Marco Risi e interpretata tra gli altri da Giorgio Tirabassi, Donatella Finocchiaro, Valentina Lodovini e Giorgio Marchesi.

Rosa Enginoli: chi è la giovane attrice figlia di Claudia Gerini

Figlia dell’imprenditore Alessandro Enginoli, ex marito della Gerini, Rosa Enginoli frequenta a Roma il liceo internazionale e racconta di avere una “grande passione per la recitazione”. Emma Watson e Jennifer Lawrence sono le sue attrici preferite e prima di interpretare ‘la madre da bambina’ nel film di Zangardi aveva avuto un piccolo ruolo nel 2013 nel film di Fausto Brizzi “Indovina chi viene a Natale”, sempre nel ruolo della protagonista da bambina.

Prima di arrivare alla grande fiction, per lei anche un ruolo in un cortometraggio horror. Racconta di lei la madre Claudia Gerini: “Ha iniziato a frequentare una scuola di teatro a nove anni; piccolissima, ha interpretato mia figlia in ‘Indovina chi viene a Natale’ di Fausto Brizzi. A tredici ha fatto il provino per una serie diretta da Marco Risi, ‘L’Aquila – grandi speranze’. Inaspettatamente, è stata scelta”.