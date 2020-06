Valentina Lodovini fidanzata? La vita privata dell’attrice

La vita privata dell’attrice Valentina Lodovini: sarebbe stata fidanzata diversi anni, ma non ha mai fatto alcuna presentazione pubblica.

L’attrice Valentina Lodovini è una delle più amate del cinema italiano negli ultimi anni. Da quando è sulla cresta dell’onda, è riuscita in un record in qualche modo invidiabile. Infatti, è sempre riuscita a mantenere la massima riservatezza sulla sua vita privata.

Leggi anche –> Chi è Valentina Lodovini: età, vita privata e carriera dell’attrice perugina

Per un periodo di tempo si era vociferato di una relazione con il regista Marco Risi, ma è stata la stessa Lodovini a smentire seccamente. A quanto pare, avrebbe avuto una lunga storia con un uomo, durata dal 2010 al 2016, relazione da lei stessa confidata.

Leggi anche –> Claudia Gerini: chi è la figlia attrice Rosa Enginoli, carriera e curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sulla vita privata di Valentina Lodovini?

Nonostante tutto, Valentina Lodovini non ha nascosto mai di essere capace di stare da sola, sebbene abbia spiegato di avere nello stesso tempo un pizzico di malinconia rispetto a una mancata convivenza. Intervista da Vanity Fair ha parlato del suo ex: “Era l’amore incondizionato, ma adesso so che ‘per sempre’ e ‘mai’ bisognerebbe eliminarli dal vocabolario”.

“Dovremmo prendere esempio dagli animali, che non hanno questo concetto, né quello di colpa o fallimento” – ha proseguito Valentina Lodovini – “Io invece ci provo fino in fondo, mi dicono che è il mio segno, il Toro, che trascina le situazioni. Sono un diesel, e a volte penso: forse ho sprecato il tempo. Ma è la mia natura. Oggi però ho voglia di amare ed essere amata, è una cosa fresca fresca”.