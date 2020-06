Milly Carlucci devastata per la morte del padre: “Un dolore lancinante”. Così la conduttrice di Ballando con le stelle annunciò la morte del genitore.

Il generale Luigi Carlucci, padre di Milly, Gabriella e Anna Carlucci, si è spento già da due anni nel letto di ospedale nel quale si trovava da molto in seguito al complicarsi di una lunga malattia dalla quale era affetto. Il dolore è rimasto vivo nelle sue figlie che a fatica hanno superato quel gravissimo lutto.

Milly Carlucci affida il suo dolore a Twitter

La scomparsa del padre ha profondamente scosso la presentatrice Rai che in queste ore sta cercando di elaborare il lutto ed andare avanti con la propria vita e la propria carriera.

Il dolore che prova in questo momento ha portato la conduttrice a confidare sul proprio profilo ‘Twitter’ cosa prova in questo momento, dalle parole condivise risulta evidente come l’ovvio percorso da affrontare, risulti per Milly chiaro a livello razionale ma allo stesso momento impossibile a livello emotivo, nel post infatti si legge: “Questa separazione e’ come una ferita fisica, che da’ un dolore lancinante” ed ancora: “La razionalità della mente adulta cerca di dare consolazione , ma il cuore , in questo momento, soffre troppo…”. I fan della conduttrice hanno mostrato il proprio supporto ed il proprio affetto, rispondendo a questo tweet con messaggi di condoglianze ed incoraggiamento.