Salerno, dopo un raptus cerca di uccidere il figlio: papà arrestato

Non finiscono i problemi in Italia. A Salerno brutta tragedia tra padre e figlio con l’uomo che è stato arrestato: ecco quanto successo

Altre brutte notizie provenienti da Salerno. Il figlio viene ferito dal padre con un’arma da taglio e viene ricoverato all’ospedale della città, ma non è in pericolo di vita. Tutto è avvenuto in mattinata nel quartiere di Fuorni, confinante con Pontecagnano Faiano. Protagonista di questa terribile tragedia è stata una famiglia italiana con il figlio di appena 7 anni che è stato aggredito dal padre con un coltello al collo. Al momento non si conoscono ancora i motivi di questo gesto: se sia trattato o meno di un raptus improvviso.

Salerno, uomo arrestato: indagato



Successivamente l’uomo è stato arrestato e così i carabinieri stanno ricostruendo la vicenda per comprendere i motivi del suo folle gesto. Infine, la madre del bambino è arrivata in pronto soccorso visto che è stata ferita da suo marito, per evitare di sottrarlo all’aggressione. Per fortuna il piccolo non si trova attualmente in pericolo di vita.