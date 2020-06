Alex Zanardi, camionista indagato: lesioni gravissime – VIDEO

Gravissimo incidente per il campione paralimpico dell’handbike Alex Zanardi, camionista indagato come atto dovuto: lesioni gravissime.

Risulta per lesioni gravissime il conducente del camion – un 44enne di Siena – contro cui ha sbattuto con la sua handbike Alex Zanardi. L’uomo è nel frattempo risultato negativo ai test a cui è stato sottoposto per alcol e droga.

Il procuratore capo Salvatore Vitello, con riferimento agli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, chiarisce che l’indagine nei confronti del camionista sarebbe in ogni caso esclusivamente un atto dovuto.

Dalle prime testimonianze e dagli accertamenti finora messi in atto, sembra infatti emergere che l’uomo non abbia potuto fare nulla per evitare l’impatto, nonostante ci abbia provato. Le responsabilità dell’accaduto sembrano essere purtroppo di Alex Zanardi. Si parla quindi di imprudenza del campione paralimpico, ma anche di una tragica fatalità. Nuove risposte su eventuali responsabilità in questa tragedia potrebbero arrivare da un video sequestrato dalle forze dell’ordine.