Atletico Madrid Valladolid LaLiga Santander: vedere streaming in diretta

La partita tra Atletico Madrid e Valladolid è valida per la giornata 30 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca alle 22.00 di oggi sabato 20 giugno 2020 una partita di calcio internazionale molto interessante tra Atletico Madrid e Valladolid, valida per la 30esima giornata di LaLiga Santander, massima divisione del campionato di calcio spagnolo.

Leggi anche –> Tifosi Napoli in piazza, l’OMS attacca: “Sciagurati”

La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Si tratta di uno dei match più interessanti, con gli uomini di Simeone che hanno bisogno di punti per restare ancorati alle primissime posizioni di classifica e non perdere il treno Champions League.

Leggi anche –> Serie A, Sky può trasmettere due partite in chiaro su Tv8

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Atletico Madrid Valladolid: come vederla in streaming e in diretta tv

Stasera allo stadio Wanda Metropolitano si affrontano dunque due squadre che hanno decisamente diverse aspirazioni di classifica. La partita di questa sera è solo su Dazn. Attiva ora DAZN e goditi anche lo spettacolo del grande calcio internazionale. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

La squadra di casa è reduce da una bellissima vittoria per cinque a zero in casa dell’Osasuna, che ne ha rilanciato le aspirazioni. Al ‘Wanda Metropolitano’ hanno vinto otto partite su quattordici incontri, perdendo soltanto contro il Barcellona, capolista della LigaSantander.

Atletico Madrid Valladolid in diretta: le formazioni di stasera

Queste dovrebbero essere le scelte fatte dai due allenatori per la partita di questa sera:

Atletico Madrid (4-2-3-1): Oblak; Arias, Gimenez, Savic, Lodi; Saul, Partey; Felix, Llorente, Koke; Morata. Allenatore: Diego Simeone.

Real Valladolid (4-3-1-2): Masip; Moyano, Salisu, Olivas, Garcia; Fernandez, Alcaraz, Emeterio; Plano; Guardiola, Unal. Allenatore: Sergio González Soriano.