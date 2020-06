Alex Zanardi, il neurochirurgo: “Tutte le ossa della faccia rotte, può morire”

Alex Zanardi, dopo la pubblicazione dell’ultimo bollettino clinico il neurochirurgo Olivieri, che lo ha operato, ha spiegato la situazione a SkySport 24.

E’ stato pubblicato poco fa l’ultimo bollettino emesso dall’Ospedale di Santa Maria alle Scotte, in provincia di Siena, dove l’atleta paralimpico Alex Zanardi è stato ricoverato ieri pomeriggio dopo il terribile incidente che l’ha visto scontrarsi con un mezzo pesante. L’atleta si trova adesso in coma farmacologico, e la situazione è talmente grave che potrebbe morire. Pochi minuti fa il medico chirurgo che ha operato Zanardi, Olivieri, ha spiegato a SkySport 24 qual è la situazione clinica dell’uomo: tutte le ossa della faccia sono rotte, e nonostante l’intervento fatto Alex potrebbe morire. Si parla di un trauma facciale importante, una frattura affondata delle ossa frontali. La sua situazione neurologica in questo momento è ancora impossibile da valutare, ma Olivieri considera che potrebbero ancora esserci possibilità di guarigione: “Lo curo perché val la pena di essere curato”, ha detto. I danni neurologici permanenti per il momento sono solo ipotesi, che al momento secondo il medico sarebbe meglio non fare: “Vedremo quando si sveglierà, se si sveglierà”. L’intervento è andato bene, ma la situazione resta molto grave. Se Alex sopravviverà, in futuro dovranno intervenire esperti per ricostruire una parte di faccia: “Non abbiamo potuto farlo noi subito perché c’era il pericolo di morte. Tutte le ossa della faccia erano rotte, più frattura delle due ossa frontali con affondamento delle stesse”, ha detto il dottore.

Alex Zanardi, l’ultimo bollettino medico parla chiaro: la situazione è ancora grave

Questo è quello che si legge sull’ultimo bollettino clinico pubblicato in merito alle condizioni di Alex Zanardi: “In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18:00 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. È intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico”.

