L’incidente a Zanardi capitato nella località senese di Pienza porta il primo cittadino locale a rilasciare delle dichiarazioni su quanto accaduto.

L’incidente capitato ad Alex Zanardi a Pienza, in provincia di Siena, con l’atleta paralimpico che è andato a scontrarsi contro un camion mentre percorreva a bordo della sua handbike un tratto di strada comunemente aperto al traffico, vede arrivare il commento del sindaco della località Toscana.

LEGGI ANCHE –> Alex Zanardi, il neurochirurgo: “Tutte le ossa della faccia rotte, può morire”

Il promo cittadino di Pienza, Manolo Garosi, fa sapere che non era giunta né a lui né a nessuno dei suoi collaboratori alcuna comunicazione in merito allo svolgimento di una qualsivoglia manifestazione di carattere sportivo all’interno del territorio comunale da lui amministrato. Zanardi è incappato in questo sfortunato incidente nel corso del pomeriggio di venerdì 19 giugno 2020. Adesso l’atleta versa in condizioni gravissime in ospedale. Era impegnato nella staffetta ‘Obiettivo Tricolore’.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Alex Zanardi moglie | la sua Daniela la prima persona a soccorrerlo

Zanardi incidente, cosa ha detto il sindaco di Pienza ai carabinieri

Ma di questo evento il sindaco di Pienza non né sa nulla. Quest’ultimo ha già ribadito la cosa anche ai carabinieri che lo hanno interrogato, svelando di avere appreso “via Facebook di un incontro per un semplice saluto istituzionale in piazza”. Ma c’è dell’altro. Sempre il sindaco fa sapere: “In un secondo momento abbiamo ricevuto una nuova comunicazione. Abbiamo appreso che l’evento in piazza era stato annullato perché avrebbe causato un eccessivo rallentamento di quella che è la tabella di marcia di questa manifestazione”.

LEGGI ANCHE –> Alex Zanardi, ultimo bollettino: intubato, grave quadro neurologico