Spezia Empoli serie BKT: vederla in streaming e formazioni

La partita tra Spezia ed Empoli è l’anticipo del venerdì della Serie BKT: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca alle 17.30 di venerdì 19 giugno 2020 il match di calcio valido per la 29esima giornata di Serie BKT tra Spezia ed Empoli. Ricomincia dunque il calcio giocato e di fronte in serie BKT si trovano due squadre in lotta per i playoff. La partita sarà visibile per gli abbonati a Dazn.

Leggi anche –> Esonero Maurizio Sarri, cosa sta succedendo alla Juventus dopo la sconfitta col Napoli

La squadra di casa occupa la quinta posizione a quota 44, mentre l’Empoli è 5 punti dietro: entrambe prima del lockdown stavano attraversando un periodo non semplicissimo. Da questo pomeriggio, per loro ricomincia la rincorsa alla serie A.

Leggi anche –> Tifosi Napoli in piazza, l’OMS attacca: “Sciagurati”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Spezia Empoli: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questo pomeriggio allo stadio Picco di La Spezia per la serie BKT è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Pisa-Pordenone su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! Scopri lo sport live e on demand su DAZN.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento. La partita viene trasmessa anche in chiaro su Raidue e Raiplay. Si tratta della sfida numero 61 tra Spezia ed Empoli. Nei precedenti, 23 successi azzurri, 18 pareggi e 19 vittorie spezzine. In Liguria, padroni di casa avanti 15 a 11.

Spezia Empoli, le due squadre in campo: le formazioni

Queste le possibili formazioni in campo oggi pomeriggio:

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Capradossi, Terzi, Marchizza, Erlic; Vignali, Bartolomei, Maggiore; Gyasi, Galabinov, N’Zola. All.: Italiano.

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Sierralta, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Bajrami, Mancuso, Tutino. All.: Marino.