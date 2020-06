Siviglia Barcellona LaLiga Santander: dove vederla in streaming in diretta

La partita tra Siviglia e Barcellona è valida per la giornata numero 30 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca alle 22.00 di oggi venerdì 19 giugno 2020 una partita di calcio internazionale molto interessante tra Siviglia e Barcellona, valida per la 30esima giornata di LaLiga Santander, massima divisione del campionato di calcio spagnolo.

La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Si tratta del match clou di questa giornata tra la terza e la prima in classifica, sebbene gli ospiti abbiano comunque 13 punti di vantaggio sulla formazione di casa.

Siviglia Barcellona: come vederla in streaming e in diretta tv

Stasera allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán si affrontano dunque due squadre che puntano entrambe alla qualificazione alla prossima Champions League. La partita di questa sera è solo su Dazn.

Il Barcellona, che all'andata si impose per quattro reti a zero, è tornato in campo dopo il lockdown raccogliendo sei punti in due partite, con sei gol fatti e zero subiti.

Siviglia Barcellona in diretta: le formazioni di stasera

Dopo mesi di fermo a causa del Coronavirus, la LigaSantander è dunque ripartita: il Barcellona si presenta anche stasera col tridente ideale. Queste le formazioni probabili:

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Navas, Carlos, Koundé, Reguilon; Fernando, Gudelj, Torres; Ocampos, De Jong, Munir. All. Lopetegui

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien