Macabro ed orrendo omicidio: fidanzatini uccidono madre di lei. Colpisce la giovanissima età soprattutto della figlia della vittima.

Due fidanzatini uccidono la madre di lei, con il delitto che assume dei connotati terribili per via della giovane età dei colpevoli. Il ragazzo a 19 anni e la sua innamorata e complice è solamente una 14enne.

LEGGI ANCHE –> Marito uccide moglie | la ammazza in crociera e getta il corpo dalla nave

La mamma della adolescente invece era una 51enne ed è stata ritrovata priva di vita a seguito della sua scomparsa. La vittima si chiamava Divna Rosasco, risiedeva nella località di Cresskill, non lontano da New York. Suo marito ne aveva denunciato la scomparsa avvenuta da qualche giorno. L’uomo non poteva sospettare della figlia e del suo ragazzo. Le indagini condotte dalle forze dell’ordine però hanno portato all’emergere di gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti. Il corpo della donna è venuto fuori dalla vegetazione di un parco pubblico. A poca distanza c’era anche un suv lasciato incustodito, con dentro del sangue che si è poi scoperto essere della povera Divna. Il corpo era stato posto all’interno di un sacco di plastica, parzialmente nascosto da del terriccio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Puntura di insetto | Elisabetta muore | “Ma i medici non hanno capito”

Fidanzatini uccidono mamma, la donna era la madre di lei

Gli investigatori ritengono che i due giovanissimi abbiano sorpreso la mamma di lei in casa, uccidendola lì per poi spostarne i resti. Da quì il loro tentativo di nascondere il corpo. L’autore materiale dell’omicidio sarebbe il 19enne, ma la complicità della figlia della donna ha avuto un peso rilevante nella buona riuscita del delitto. Ci sono gravi accuse a carico dei due, che sono accusati anche di avere depistato le forze dell’ordine e di avere inquinato le prove. Le motivazioni di questo delitto non sono chiare. Ma si ritiene con tutta probabilità che la donna uccisa non approvasse la relazione della figlia adolescente con un maggiorenne.

LEGGI ANCHE –> Padre uccide figlia | lei torna a casa in ritardo e lui la ammazza