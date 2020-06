Si è spento Carlos Ruiz Zafon, famoso genio della penna di nazionalità spagnola. La triste notizia è arrivata nel corso delle scorse ore.

Addio a Carlos Ruiz Zafon, apprezzatissimo scrittore di nazionalità spagnola. Autore di romanzi molto apprezzati, la penna iberica si è spenta negli Stati Uniti. Zafon infatti abitava da tempo a Los Angeles per via del suo lavoro di sceneggiatore a Hollywood.

Aveva solo 55 anni ed era affetto da una brutta malattia. La triste notizia della dipartita di Zafon ha ricevuto conferma anche dall’editore Planeta al quale era legato da inizio anni 2000. Il compianto scrittore aveva dato alle stampe proprio grazie a Planeta la sua opera più conosciuta, ‘L’Ombra del Vento’, nel 2002. “Quella di oggi è una giornata assai triste per noi e per chi conosceva Zafon, avendo avuto la fortuna di lavorarci per 20 anni”, fa sapere l’editore Planeta in un comunicato. “Con Carlos era nata anche una profonda amicizia, che andava al di là dei vincoli professionali”.

Carlos Ruiz Zafon, morto a 55 anni: famossissimo il suo ‘L’Ombra del Vento’

Lui era nato a Barcellona il 25 settembre 1964. La sua carriera letteraria era partita nel 1993 grazie ad una collana di libri realizzata per i più piccoli. La svolta arrivò poi nel 2000 con il sopracitato ‘L’Ombra del Vento’. Fu un successo enorme, con numerose ristampe in più di 30 lingue in tutto il mondo e svariati premi vinti. Le copie piazzate in totale superarono le 8 milioni in tutto il mondo. E ‘L’Ombra del Vento’ venne inserito nella Top 100 dei libri realizzati originariamente in spagnolo negli ultimi 25 anni. Quel romanzo segnò anche l’inizio di una tetralogia dal titolo ‘Il Cimitero dei Libri Dimenticati’, alla quale vanno uniti i seguiti:

Il gioco dell’angelo (2008)

Prigioniero del cielo (2012)

Il labirinto degli spiriti (2016)

