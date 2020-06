Lutto tremendo per la musica, con Pau Dones morto per via di un cancro che lo affliggeva da diverso tempo. Fu leader degli Jarabe de Palo.

Addio a Pau Dones morto per colpa di un cancro contro il quale combatteva da alcuni anni. Lui era l’amatissimo leader del gruppo pop rock spagnolo’ Jarabe de Palo’. La band era in attività da decenni. Per la musica e non solo è una perdita immensa.