Malattia Pau Dones, di che cosa è morto il cantante degli Jarabe de Palo

Il cantante degli Jarabe de Palo, Pau Dones è morto nelle scorse ore. Era da molto tempo malato e non è riuscito a sconfiggere il male che lo affliggeva.

Nelle scorse ore la famiglia di Pau Dones ha annunciato che l’amatissimo cantante degli Jarabe de Palo è deceduto: “La famiglia Dones Cirera comunica che Pau Donés è morto il giorno 9 giugno a seguito del cancro di cui soffriva dall’agosto del 2015. Vogliamo ringraziare il team medico e tutto il personale dell’ospedale Vall de Hebrón, dell’ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, dell’Ico (Institut Català d’Oncologia), il Servei de Paliatius dell’ospedale de Viella e il Vhio (Vall Hebrón Cancer Institute), per il lavoro e dedizione durante tutto questo tempo”.

Il vocalist aveva scoperto di essere malato di cancro nel 2015, quando, in seguito ad alcuni controlli era stato trovato un tumore al colon. Pau era stato operato subito dopo la scoperta ed è stato sottoposto a cicli di chemioterapia e radioterapia. Nonostante le cure la malattia, molto aggressiva nel suo caso, continuava a ripresentarsi e con il passare del tempo l’artista ha deciso di abbandonare la vita pubblica ed il lavoro per dedicarsi alla famiglia.

Pau Dones, l’addio alla musica ed ai fan

Dopo aver cancellato qualsiasi account social, Pau nel 2019 ha annunciato che avrebbe lasciato il mondo della musica: “Non è per il cancro. Il primo concerto del tour dell’anno scorso l’ho fatto con la pompa per infusione ma non m’è importato. Il cancro mi ha fatto fermare, soprattutto a causa delle conseguenze delle operazioni, ma questa decisione era stata presa un po’ di tempo fa (…) È il mio turno, me lo merito. Sono stato al mio meglio per 20 anni e ho bisogno di un cambiamento. Ho cominciato a fare meno piani e prestare più attenzione al presente”.

Insomma il cantante aveva deciso già da tempo che avrebbe lasciato un lavoro totalizzante come quello della musica per dedicarsi alla famiglia e agli affetti. Il rischio, certo, che il tempo a disposizione non fosse ancora molto, lo ha convinto ad andare sulla strada che desiderava intraprendere già da un po’.