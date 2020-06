Da non perdere l’appuntamento questa sera, giovedì 18 giugno 2020, con Restaurant Swap-Cambio Ristorante su canale Nove: ecco le anticipazioni

Da non perdere questa sera, giovedì 18 giugno, in prima serata sul canale Nove Restaurant Swap-Cambio Ristorante con lo chef e ristoratore Gino D’Acampo, che dopo l’avventura a Napoli, vola a Firenze, località italiana nota per il taglio di carne “alla fiorentina”. Si sfideranno due idee contrapposte: da una parte la Casa della Nella, che è tipica trattoria fiorentina votata alla carne con a capo l’oste Massimo, mentre dall’altra troviamo L’Ov – un’osteria vegetariana con Simone, che è un raffinato proprietario. Gino D’Acampo incontrerà lo chef Simone, un vegetariano, e lo chef Massimo, un burbero amante della carne che considera la cucina toscana intoccabile e grande tifoso della Fiorentina. Così durante la puntata i due dovranno scambiarsi il ristorante per dare la loro impronta finale.

Stasera in tv – Restaurant Swap-Cambio Ristorante, le curiosità

Così D’Acampo sarà protagonista essendo l’unico giudice del format tv. Due ristoratori con idee opposte si scambieranno i ruoli per quanto riguarda la loro filosofia di ristorazione. Così il noto ristoratore napoletano li supporterà dando ottimi consigli fino alla votazione finale da 1 a 10. Al vincitore sarà consegnato un premio in denaro da poter investire nella propria attività. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 18 giugno 2020, con una nuova puntata del format tv che andrà in onda sul Canale Nove.