Belen e Stefano si sono lasciati: nessuna riappacificazione in vista

Sull’ultimo numero di ‘Chi’ si parla della crisi tra Belen e Stefano e viene confermata la fine del rapporto tra i due vip.

Sebbene i due protagonisti non si sbilancino, la crisi tra Belen e Stefano è ormai una notizia certa. La modella argentina ha ammesso di soffrire molto, spiegando che si tratta di un periodo difficile. L’ex ballerino di ‘Amici‘, invece, ha eluso qualsiasi domanda a riguardo dicendo di voler mantenere la sua vita privata solo per sé. La mancanza di foto insieme, il fatto che entrambi hanno smesso di seguirsi sui social e le frecciatine del fratello di lei, sono ulteriori indizi di una relazione che è naufragata.

Leggi anche ->Stefano De Martino, like “tattici” a Belen: sta tornando il sereno?

La conferma che la relazione è al capolinea è giunta questa mattina nell’ultimo numero di ‘Chi‘. La rivista diretta da Alfonso Signorini è da tempo molto vicina alla coppia e spesso anticipa le voci e le indiscrezioni sul loro rapporto. Nel numero oggi in edicola viene spiegato che la crisi nata nei mesi scorsi non è stata superata e che le motivazioni alla base di questa riguarderebbero un’incompatibilità caratteriale.

Leggi anche ->Belen e De Martino | lei allarmata | “Comincio ad avere paura”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Belen e Stefano non torneranno insieme?

‘Chi’ smentisce dunque che a portare alla rottura abbiano concorso fattori esterni come tradimenti e presenze ingombranti delle famiglie: “Non c’erano di mezzo altre persone e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura. Sono le fasi della vita che a volte si incastrano, a volte si scontrano. È l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare la propria natura”.

La decisione di prendere una pausa sarebbe stata presa da Stefano, motivo per cui Jeremias ha cominciato a punzecchiarlo nei giorni scorsi. Tra i due non c’è mai stato un rapporto idilliaco e pare addirittura che per diverso tempo non si siano rivolti la parola. Veder soffrire la sorella, dunque, l’ha spinto ad avere un atteggiamento protettivo ed aggressivo nei confronti della persona che la stava facendo soffrire.