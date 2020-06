Amici, Javier si mostra al fianco di una nuova fiamma: ecco di chi si tratta

L’ex ballerino di ‘Amici’, Javier ha spiazzato le fan presentandosi al fianco di una nuova fidanzata: ecco chi è la nuova fiamma.

Nel corso dell’ultima edizione tradizionale di ‘Amici‘ di Maria De Filippi, gli spettatori si sono appassionati alla storia tra Talisa e Javier. I due ballerini, belli, atletici e con la stessa passione per il ballo, sembravano una coppia perfetta, ma poi qualcosa è andato storto. Dopo una prima scintilla, infatti, i due hanno preferito rimanere amici, ciò nonostante le fan del programma hanno sperato che per la coppia ci fosse un futuro. Dopo l’eliminazione di Talisa dal talent, infatti, i due si sono scambiati un bacio passionale che sembrava potesse essere l’inizio di una relazione.

Da quel momento in poi non sono uscite nuove foto o indiscrezioni sulla coppia, finché nelle scorse ore Rojas non ha messo fine alla voci su una relazione con la bella Ravagnani. Sul profilo Instagram suo e su quello di Victoria Bollini, infatti, sono state pubblicate diverse foto e video che li ritraggono insieme. I ballerini non hanno rilasciato delle dichiarazioni, ma le immagini sono abbastanza esplicative ed indicano un rapporto molto stretto.

Javier si è fidanzato con Victoria Bollini: i fan gli fanno gli auguri

In un post in particolare si evince che i due ballerini sono diventati una coppia. Nella foto i due sono l’uno a fianco all’altro e si legge: “A volte capita”. La notizia è stata accolta bene dai fan dello spagnolo che gli augurano di vivere questa storia d’amore a lungo. Una ragazza ad esempio scrive: “Vi auguro tanta felicità”, un’altra scrive: “Siete una coppia fantastica”.