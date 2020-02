Amici | scatta il bacio tra Javier e Talisa | ma lui è fidanzato?

Ad amici bacio Javier Talisa davanti a tutti e relative discussioni. C’è chi pensa che il ballerino non abbia intenzioni serie ed avvisa lei.

Ad ‘Amici‘ il bacio Javier Talisa scalda gli animi. In tanti tra i telespettatori del talent show di Maria De Filippi stanno parlando della cosa sui social network. In particolar modo su Twitter, dove sono numerose le attestazioni di entusiasmo per quella che sarebbe una gran bella coppia.

Il ballerino ha saputo approfittare di un attimo di pausa dopo le prove per avvicinarsi timidamente a Talisa. E qui è scattato il contatto tra le loro labbra, davanti agli occhi degli altri studenti dell’Accademia. Tutti sono rimasti piacevolmente sorpresi, e la stessa Talisa in testa. Ma lei non ha mai nascosto di provare una certa attrazione per il ballerino cubano. Premura della ragazza però subito dopo è stata quella di chiedere a Javier, subito dopo il bacio, se lui fosse fidanzato.

Amici bacio Javier Talisa, la ex di lui rassicura: “Può fare quello che vuole, abbiamo rotto pochi giorni fa”

Lui a questa domanda ha dato una risposta risoluta. “La sera prima di entrare ad ‘Amici’ ho sentito la mia ragazza al telefono. Ci siamo lasciati”. Lo scorso 16 febbraio lui compariva in un post su Instagram assieme a Solveig, la sua fidanzata di nazionalità francese. Però non tutti credono alla sincerità del cubano. Le amiche di Talisa che hanno raccolto le confidenze di quest’ultima, l’hanno messa in guardia. Gaia e Martina in particolare hanno provveduto ad avvertirla ed a fare attenzione. Secondo entrambe lui starebbe mentendo. Eppure non è così. Infatti la conferma è giunta dalla stessa Solveig, che sempre su Instagram ha fatto sapere di avere “rotto con Javier 10 giorni fa. Grazie per tutti i messaggi. Non preoccupatevi, non stiamo più insieme. Non lo abbiamo annunciato pubblicamente ma siamo rimasti in buoni rapporti. Io sto frequentando un altro ragazzo. Javier può fare quel che vuole della sua vita”.

