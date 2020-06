Anna Tatangelo ha deciso di cambiare vita: la cantante sparisce da Instagram

Anna Tatangelo ha deciso di cambiare vita? La cantante è sparita all’improvviso da Instagram, nascondendo tutto il contenuto del suo profilo. Ecco cosa dicono i primi gossip.

“Torino subito” è l’unica cosa che si legge adesso sul profilo Instagram di Anna Tatangelo, un indizio che potrebbe suggerire l’arrivo di una grande sorpresa, molto presto. Se si cerca l’account della Tatangelo sul social, non si trova più nulla: niente più foto, solo uno scatto pubblicato in una story in evidenza in cui lei guarda la fotocamera con uno sguardo intenso, accompagnato appunto dalla scritta “torno subito”, e un piccolo “coming soon” in inglese, in basso. Chissà cosa avrà in mente la cantante? Ieri ha pubblicato alcune altre stories: una tazzina di caffè e un selfie in uno studio di registrazione.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: la verità sulla fine della relazione

Anna Tatangelo ha deciso di cambiare vita: ecco le importanti novità

Dietro alla decisione di sparire dai social potrebbe esserci l’idea di un restyling del profilo Instagram, sempre più importante per la carriera delle STAR, per renderlo più accattivante ed interessante. Non sarebbe la prima VIP ad organizzare il cambiamento d’immagine proprio partendo dall’aspetto dei social media. Ma potrebbe anche essere una “chiamata all’attenzione” per il pubblico, in vista di una prossima pubblicazione musicale. Senza dubbio la vita di Anna sta cambiando: sempre molto legata al figlio Andrea, avuto da Gigi d’Alessio, l’addio definitivo all’ormai ex compagno avrebbe portato una boccata d’aria fresca nella vita della Tatangelo, che ha iniziato a prendersi più cura di se stessa. Ma la grande novità è un’altra: secondo alcuni gossip, Anna Tatangelo si sarebbe innamorata di un altro uomo. Si vocifera su Daniele Petricca, il batterista della band di Anna, con il quale la cantante passa sempre più tempo. Sarà solo per scopi lavorativi, o sta nascendo una nuova storia d’amore?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!