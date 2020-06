Diletta Leotta | in montagna mostrando le sue curve | FOTO

È una Diletta Leotta assolutamente strepitosa quella che si presenta agli occhi dei suoi followers. Le curve della siciliana fanno deragliare.

Domenica di relax per Diletta Leotta, che assieme al fidanzato Daniele Scardina si è concessa una bella giornata in montagna. La gita fuori porta ha visto anche la partecipazione di alcuni amici, per una bella e salutare sessione di trekking sulle alture di Grignetta, nel territorio di Lecco.

LEGGI ANCHE –> Belen e De Martino | lei allarmata | “Comincio ad avere paura”

E lei appare come al solito bellissima ed in forma smagliante. L’abbigliamento scelto è attillatissimo ed in grado di metterne in risalto le generose ed abbondanti sinuosità. La bionda 28enne presentatrice televisiva originaria di Catania appare in tutta la sua bellezza, con un sorriso smagliante ed una tenuta di quelle da mozzare il fiato.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Paola Di Benedetto Federico Rossi | “Lei frequenta un uomo sposato”

Diletta Leotta, tenuta attillatissima per il trekking

Inutile dire che sono tantissimi i complimenti ricevuti dalla siciliana. I suoi followers sono in totale visibilio e la stanno ricoprendo di ‘mi piace’ e di commenti pieni di entusiasmo. Ogni scatto social di Diletta è un successo e tra questi non mancano anche quelli a scopo commerciale. Che le fruttano un guadagno non indifferente. In Italia è lei la regina di Instagram.

LEGGI ANCHE –> Serena Autieri marito | chi è Enrico Griselli | sposi dal 2010 | FOTO