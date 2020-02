Diletta Leotta, grazie alla collega Rula Jebreal: “Sei un esempio”

Dopo Sanremo, Diletta Leotta dice grazie alla collega Rula Jebreal con un post su Instagram: “Sei un esempio, la tua voce è ispirazione per noi”.

Nel Sanremo delle liti, c’è spazio anche per l’omaggio di una giornalista alla sua collega più esperta. In questi giorni, infatti, al festival si respira aria tesa: prima la lite di Fiorello con Tiziano Ferro, salvo poi fare pace con tanto di post su Instagram e di bacio in diretta.

Poi nella notte il clamoroso gesto di Bugo, che ha lasciato il palco in seguito alle offese di Morgan. In un clima rovente, non possono dunque che far piacere le parole che Diletta Leotta dedica alla collega Rula Jebreal.

Il post di ringraziamento di Diletta Leotta a Rula Jebreal

La partecipazione della giornalista di origini palestinesi al Festival di Sanremo aveva scatenato un caso. La tensione si era però dissolta con il monologo portato sul palco dell’Ariston da Rula Jebreal. Una testimonianza sentita la sua, che aveva ottenuto molti apprezzamenti. E alla quale ora la Leotta, che su Instagram ha sei milioni di follower, rende omaggio.

L’inviata di DAZN poco fa ha infatti dedicato queste parole alla sua collega più esperta: “La forza di questo palco, condivisa con una donna straordinaria. Grazie per il coraggio e la tua voce che è d’ispirazione per tutte noi”. Parole che mostrano anche come ci sia grande rispetto tra colleghe.