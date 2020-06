Roberto Mancini e la figlia Camilla: lei è una dei suoi tre ragazzi. Gli altri sono Filippo ed Andrea. Con la giovane sembra accadde qualcosa di spiacevole.

Prende il via su Rai 1 ‘Top Dieci’, trasmissione condotta da Carlo Conti e con la presenza di diversi vip. Tra questi figura Roberto Mancini, che sarà l’ospite d’onore assieme a Massimo Ranieri. Poi concorreranno fra loro da una parte Serena Autieri, Alessandro Siani e Christian De Sica e dall’altra Nino Frassica, Flavio Insinna e Maria Chiara Giannetta.

LEGGI ANCHE –> Serena Autieri marito | chi è Enrico Griselli | sposi dal 2010 | FOTO

Le due squadre dovranno sfidarsi su delle hit parade di ogni tipo. Certamente non mancheranno delle domande a livello personale che Carlo Conti rivolgerà a Roberto Mancini. Della sua vita privata sappiamo che nel 2016 ‘il Mancio’ ha divorziato dalla moglie Federica Morelli. Una cosa che pare abbia compromesso da allora anche il rapporto con la figlia Camilla, 25 anni e che all’epoca studiava a Londra. Lei è andata a vivere con la madre e ha visto arrivare un bonus di sostentamento da 40mila euro al mese dopo la separazione, in base a quanto affermato all’epoca da Dagospia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Christian De Sica, chi è la mamma Maria Mercader: vita privata e carriera

Roberto Mancini figlia, i presunti problemi sono rientrati

Poi però le presunte frizioni sono rientrate, ed infatti a mezzo social apprendiamo della presenza di diversi post in famiglia che risalgono al 2018 e che vedono Mancini in diversi momenti di tranquillità domestica con Camilla ed anche con gli altri suoi due figli, Filippo ed Andrea. Ma Carlo Conti certamente stimolerà l’interesse degli spettatori a casa chiedendo a Mancini opinioni sulla situazione attuale che ha alterato e stravolto in maniera totale anche il mondo dello sport. Il calcio italiano è ricominciato il 12 e 13 giugno con le semifinali di Coppa Italia. Il giorno 17 è prevista la finale Juventus-Napoli e poi nel fine settimana del 22 giugno riprenderà anche il campionato. L’emergenza epidemia ha comportato anche lo slittamento di un anno di Euro 2020 oltre che delle Olimpiadi di Tokyo. Sperando che nel 2021 l’umanità potrà ritornare alla normalità di sempre.

LEGGI ANCHE –> Alberto Matano fa sognare i fan: “Vi giuro che è vero”