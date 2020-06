Stasera in tv film – Notting Hill: cast, trama e trailer di oggi, 12 giugno

Notting Hill, film del 1999, è una commedia romantica diretta da Roger Michell: cast, trailer e tutte le anticipazioni sulla celebre pellicola

Il film che andrà in onda oggi, 12 giugno, su Canale 5 alle ore 21.20, si intitola Notting Hill ed è una commedia romantica diretta dal regista Roger Michell.

Scopriamo insieme la trama della pellicola.

Notting Hill, film trama

William Thacker, proprietario di una libreria che si trova nel quartiere di Notting Hill, a Londra, è un uomo impacciato e romantico. Ripresosi con difficoltà dal suo divorzio, lo spirito di William ha ancorato i suoi sogni più alla sua passione per la letteratura che alla possibilità di incontrare un nuovo amore. Quando un giorno il libraio incontra Anna Scott nel suo negozio, riconosce subito la diva del cinema e a causa del suo fare impacciato la urta e le rovescia addosso una bevanda, sporcandole i vestiti. Con gentilezza le chiede di scusarlo e le propone di entrare in casa sua (che si trova a pochi passi da dove lavora) perché possa ripulirsi con comodo.

La diva del cinema accetta, tuttavia appare comunque molto scocciata per ciò che è appena accaduto. Dopo essersi data una sistemata Anna se ne va dall’abitazione senza perdersi in troppi convenevoli, lasciando William a compatirsi per essersi comportato in modo imbarazzante. Poco dopo, però, il libraio sente suonare alla porta e Anna gli comunica di aver dimenticato una busta. Prima di andarsene la star dà inaspettatamente un bacio a Will. Il momento idilliaco viene interrotto da Spike, eccentrico coinquilino di William, e la brusca interruzione porta Anna a farsi promettere di non rivelare l’accaduto alla stampa e a sparire velocemente fra i vicoli del quartiere. Ciò che compare è, invece, il sentimento di William per una donna che crede non alla sua portata.

Notting Hill, cast:

Hugh Grant

Julia Roberts

Rhys Ifans

Emma Chambers

Tim McInnerny

Gina McKee

Hugh Bonneville

James Dreyfus

Lorelei King

Julian Rhind-Tutt

John Shrapnel

Alec Baldwin

Richard McCabe

Mischa Barton

Emma Bernard

Dylan Moran

Emily Mortimer

Notting Hill, trailer

