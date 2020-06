Il museo di Brera sarà gratis fino all’autunno: le novità dalla pinacoteca

La decisione del direttore James Bradburne sulla riapertura gratuita della Pinacoteca di Brera fino all’autunno.

Durante l’emergenza Coronavirus i musei hanno chiuso i battenti. Sono stati svariati i motivi che hanno portato a questa decisione, primo fra tutti il fatto che questi luoghi potevano creare assembramenti e aumentare il contagio. Ora però le cose stanno andando meglio e, sempre seguendo le dovute cautele come il distanziamento sociale e l’obbligo di indossare la mascherina, anche i luoghi di cultura come la Pinacoteca di Brera a Milano, riapre le porte. Una bellissima notizia che ci fa capire come le cose stiano cambiando e ci si stia muovendo verso la normalità. Il tutto con la speranza che si arrivi presto ad un vaccino e anche nei musei ci si possa nuovamente accalcare davanti alle bellissime opere d’arte.

Gli orari della Pinacoteca di Brera

Da martedì 9 giugno finalmente Brera riapre i battenti, ma con una serie di restrizioni necessarie. Come riporta Ansa.it, infatti come prima cosa avremo un orario ridotto:

martedì e mercoledì solo dalle 9.30 alle 13.30 con ultimo ingresso alle 11.50

da giovedì a domenica solo il pomeriggio dalle 14 alle 18.30 con ultimo ingresso alle 17

Chiaramente anche il tempo a disposizione dei visitatori che avranno a disposizione per godere delle meraviglie dell’arte qui racchiuse, solo un’ora e mezza. Chiaramente poi gli ingressi sono contingentati con un numero massimo di persone per ogni turno. È obbligatoria la prenotazione, ma attenzione perché ci sono anche delle novità molto positive.

Le novità

Quali sono le belle notizie che aspettano i visitatori della Pinacoteca di Brera? Come prima cosa l’ingresso sarà gratis fino all’autunno. Una decisione presa dal direttore James Bradburne che ha spiegato come sia un modo per dire a tutti i milanesi che sono nel loro cuore.

Altra good news riguarda il fatto che la Pinacoteca si sta muovendo per cercare di rendere la visita personalizzata. Sul sito brerabooking.org infatti vengono poste alcune domande a chi sta prenotare e, una volta completata la prenotazione arriva alla casella di posta il Brera Box, una serie di materiali che renderanno la visita personalizzata per tutti i visitatori.