Coppia sterile sotto choc: all’improvviso la nascita di tre gemelli

Coppia in shock: dopo essere stata diagnosticata sterile dai dottori, all’improvviso si è scoperta incinta di tre gemelli identici.

Lina Sapia, 35 anni, pensava non fosse possibile avere altri figli naturalmente dopo aver avuto bisogno della FIVET per concepire la sua prima nata, Alba. Lei e suo marito Fabio, 37 anni, volevano allargare la loro famiglia e avevano intenzione di usare uno dei quattro embrioni congelati, ma sono stati piacevolmente sorpresi da un test di gravidanza positivo a settembre 2019. La coppia era in “stato di shock totale” quando ha scoperto di aspettare tre gemelli. Lina, di Walton-on-Thames, Surrey, ha detto: “Ci abbiamo provato per tre anni prima di decidere di fare la FIVET con Alba, che ha avuto successo la prima volta. Abbiamo sempre saputo di voler avere un altro bambino e abbiamo pensato che avremmo dovuto ripetere la FIVET dopo la diagnosi di sterilità inspiegabile. Ho avuto un secondo aborto spontaneo tre mesi prima di scoprire di essere incinta di tre gemelli a settembre, ma non mi sono fatta illusioni perché temevo che potesse accadere di nuovo. Abbiamo prenotato per una TAC anticipata a sei settimane per controllare che il bambino fosse sano e l’infermiera continuava a farmi domande. Poi abbiamo scoperto di aspettare tre bambini”.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Mamma abbandona figli | Infermiera 36enne va a festino con alcol e droga

Coppia sterile in shock, la storia di Lina e Fabio

“Eravamo sotto shock e non riuscivamo a crederci”, continua a raccontare la donna. “Ci sentivamo come se avessimo vinto alla lotteria, nessuno di noi due ha dei gemelli in famiglia!”. I medici hanno preparato la coppia al peggio, perché le gravidanze triplette hanno un alto rischio di aborto spontaneo. Per fortuna non ci sono state complicazioni e Lina ha partorito a 32 settimane Luis, Piero e Remi. La coppia ammette di confondersi ancora, così i bambini dopo 13 settimane indossano al polso fasce in velcro con l’iniziale per non confondersi. Lina racconta: “Mi sono sentita ansiosa per tutta la gravidanza perché temevo che potesse succedere qualcosa di brutto, e non potevo affrontare un altro aborto spontaneo. Ma è stato incredibile vederli crescere. Il mio pancione è diventato pesante e scomodo verso la fine, ma ho perseverato perché avevo ancora bisogno di fare la mamma ad Alba e di farla divertire”.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Baby gang | Due rapine con estrema violenza | Passanti indifferenti

“Sono nati il 12 marzo, per fortuna i nostri genitori sono riusciti a conoscerli prima che il Regno Unito andasse in isolamento. I bambini erano come delle superstar all’ospedale, perché molti dello staff non avevano mai visto terzine identiche prima d’ora”. A causa del lockdown il padre non ha potuto trascorrere i primi giorni di vita dei bambini vicino a loro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Spiega la coppia: “Fabio non ha potuto vederli per tre settimane mentre erano in ospedale a causa delle restrizioni, solo via FaceTime, il che è stato difficile.

Il servizio sanitario nazionale è stato assolutamente incredibile non solo per averci fatto superare la gravidanza, ma anche per aver fornito assistenza 24 ore su 24 al momento della nascita”. E sulla sorellina raccontano: “Alba li adora assolutamente, li bacia ogni mattina e ogni sera prima di andare a letto. I braccialetti sono principalmente per le poppate notturne, perché c’è stata un’occasione in cui un bambino è stato quasi nutrito due volte, perché è difficile distinguerli”.