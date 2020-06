Mamma abbandona figli | infermiera 36enne va a festino con alcol e droga

Aberrante la vicenda avvenuta a Lecco: Una mamma abbandona figli per organizzare un festino a base di alcolici e di stupefacenti.

Una mamma abbandona i figli per prendere parte ad un festino a base di droga ed alcolici. La donna è una 36enne che lavora come operatrice sanitaria e che ha 4 bimbi. Lei è sparita per due giorni ed a badare ai fratellini più piccoli ha dovuto pensarci una ragazzina di 14 anni, la primogenita.

A prestare loro soccorso ci ha pensato la squadra Volanti della Questura di Lecco, intervenuta una volta che la madre degenere è finita in ospedale per overdose. Lì si è scoperto tutto e la donna ha ricevuto una denuncia per abbandono di minori. Le autorità hanno anche potuto constatare che quest’ultima, di nazionalità italiana e con un lavoro regolare, aveva qualche precedente di lieve entità. La mamma che abbandona i figli per andare a divertirsi non ha neppure un compagno. Il festino è stata una sua iniziativa, con lei che ha appositamente affittato un appartamento per dare il via alla festa privata. Poi domenica pomeriggio ha accusato un malore ed una ambulanza l’ha condotta all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco. Era ancora cosciente ed è stata lei stessa a raccontare quanto accaduto, confessando di avere assunto della cocaina e di avere fatto il pieno di alcolici pesanti.

Mamma abbandona figli, la primogenita di 14 anni bada a loro

Ha anche detto di avere lasciato da soli i suoi figlio di rispettivamente 5, 7, 10 e 14 anni, chiedendo ad un suo amico di badare a loro. Quest’ultimo ha adempiuto al compito assegnatogli ed infatti le forze dell’ordine lo hanno trovato con i bambini. Le dichiarazioni sia dell’amico che della primogenita coincidono con quanto dichiarato dalla genitrice irresponsabile. La 14enne ha precisato comunque che stavano tutti bene. Emerge anche la convinzione che l’adolescente non fosse nuova a fronteggiare situazioni come questa. Ora tutti i bambini si trovano sotto alla tutela della nonna materna, mentre nei confronti della 36enne vige una richiesta di decadimento della potestà genitoriale, che presto dovrebbe essere emesso dal Tribunale dei minori di Milano.

