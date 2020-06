Una baby gang compie due rapine utilizzando dei metodi brutali contro le vittime. E chi ha assistito alla scena ha fatto finta di niente.

Una baby gang compie due rapine violenti e colpisce in maniera efferata nei confronti di due coetanei e di altrettanti 19enni. Sotto accusa ci sono ben 8 ragazzini di età compresa fra i 15 ed i 16 anni.

Durante lo scorso fine settimana i giovanissimi si sono avvicinati alle loro vittime con la scusa di richiedere qualche sigaretta, ma questo è servito per compiere due rapine in altrettanti distinti episodi, con tanti di pestaggio. E la cosa è avvenuta alla presenza di altre persone, che non sono intervenute né hanno provveduto ad avvisare le autorità. La vicenda ha avuto luogo nel quartiere Salario a Roma ed i giovanissimi colpiti dalla baby gang hanno rimediato delle lesioni importanti dopo che sono stati picchiati in maniera spietata tra sabato e domenica notte. Il luogo preciso dei deprecabili episodi coincide con il quartiere Trieste. Uno degli adolescenti picchiati ha avuto un trauma cranico guaribile in 25 giorni, mentre un altro ha subito la frattura del setto nasale.

Baby gang rapine, la polizia sulle tracce dei giovani delinquenti

Su YouTube circola anche un video di quanto successo, con l’indifferenza dei passanti che la fa da padrona almeno quanto la violenza dei giovanissimi delinquenti. L’altra rapina si è verificata alle 15:30 di domenica, con due giovani di 19 anni finiti nel mirino dei violenti. I due si trovavano su di una panchina quando sono finiti sotto ai colpi degli scapestrati. Bottino di tanta atrocità alcuni smartphone e del denaro in contante, oltre a documenti personali e chiavi di casa. Tutte le vittime hanno sporto denuncia e la polizia punta a riconoscere gli autori delle violenze anche grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza. Sarebbero ben distinguibili i volti di ogni componente della banda di delinquenti minorenni.

