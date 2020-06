Muore dopo maratona | esperto podista stramazza al traguardo | FOTO

Prende parte ad una competizione podistica ma muore dopo maratona. Il povero Sandro perde conoscenza all’arrivo ed è tragedia.

Un uomo muore dopo la maratona, subito dopo avere tagliato il traguardo. Lui si chiamava Sandro Pandolfi ed aveva 74 anni. Il podista è stramazzato al suolo al termine di una corsa durata 21 chilometri e partita da Gabicce monte, con traguardo fissato sulla spiaggia di Baia Flaminia, in provincia di Pesaro e Urbino.

Tale distanza equivale a quella di una mezza maratona, con Pandolfi morto appena dopo avere tagliato il traguardo. Troppo grande lo sforzo al quale aveva sottoposto il suo fisico. Lui era un podista esperto, iscritto al gruppo Atletico Centro Storico di Pesaro. L’associazione sportiva ha fatto sapere che quella doveva essere poco più di un semplice allenamento. E Pandolfi, che praticava questa disciplina da anni, di maratone e mezze maratone ne aveva corse in gran quantità nel corso della sua vita. Purtroppo questa è stata l’ultima volta nella sua vita.

Muore dopo maratona, aveva anni ed anni di attività alle spalle

I testimoni che hanno assistito alla scena riferiscono che l’uomo ha perso conoscenza subito dopo avere raggiunto la linea dell’arrivo. Subito sono intervenuti i sanitari del 118, presenti sul posto come da regolamento per quanto riguarda lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva ufficiale. Ma il personale medico non ha potuto fare niente per salvare l’anziano atleta, nonostante il massaggio cardiaco praticato per diversi minuti con tanto anche di utilizzo del defribillatore. Sandro Pandolfi, che lascia la moglie ed i loro figli, aveva partecipato a delle gare anche al di fuori dell’Italia.

