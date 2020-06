Giuseppe Rizza coma | ex calciatore della Juve grave in ospedale VIDEO

Il difensore Giuseppe Rizza in coma ed in gravi condizioni. Ha giocato nella Juventus assieme a diversi grandi come Marchisio e Giovinco.

Il calciatore Giuseppe Rizza, un passato nelle giovanili della Juventus con i futuri campioni Claudio Marchisio e Sebastian Giovinco, versa in coma all’ospedale ‘Cannizzaro’ di Catania.

Lo stato di coma di Giuseppe Rizza va avanti dallo scorso 5 giungo, con il 33enne difensore di Juve Stabia, Livorno e Nocerina tra le altre oltre che delle giovanili bianconere che nel frattempo sta ricevendo dei messaggi di incoraggiamento e di auguri da parte dei suoi illustri ex compagni e non solo. E la speranza è che presto Giuseppe possa svegliarsi per leggerli tutti, uno ad uno. Purtroppo Rizza versa in gravi condizioni a seguito di una emorragia cerebrale che lo ha colpito all’improvviso. Marchisio ha postato un filmato dedicato all’ex compagno di squadra su Instagram.

Giuseppe Rizza coma, gli auguri di campioni ed ex compagni

“Ciao Peppe, spero che questo messaggio possa darti la forza di tornare tra noi, come quando in campo non mollavi mai, correvi tantissimo e davi tutto per la tua squadra. Non mollare perché devo venirti a trovare, ok? Un abbraccione”. E lo stesso ha fatto anche Sebastian Giovinco. “Ciao Peppe, sono Seba. Ma che fai? Dai, sveglia, che appena riusciamo ci vediamo. Ti mando un forte abbraccio”. Non è da meno Domenico Criscito. “In campo aveva tanta grinta, sono sicuro che lotterà per ritornare con noi. Incrociamo le dita e aspettiamo Peppe”, così come Francesco Totti. L’ex capitano della Roma si è rivolto a Rizza sempre a mezzo social. “Ciao Giuseppe, sono Francesco Totti. Volevo farti un saluto, un grande in bocca al lupo e mi raccomando eh, tieni duro e non mollare. Dai che ci vediamo presto. Ti mando un abbraccio grande, a presto. Ciao Giuseppino, daje!”.

