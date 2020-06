Donna coperta di sangue, beve il caffè: ha appena ucciso un amico

Una donna di nome Natalia è stata trovata coperta di sangue mentre beveva il suo caffè quotidiano e fumava una sigaretta. Poco prima sembra che abbia ucciso un suo amico di fronte alla figlia adolescente.

Una donna di 45 anni, di nome Natalia, si ritiene che abbia pugnalato un suo amico, Vasily di 60 anni, con un coltello da cucina. Poi la donna avrebbe preso un’ascia e lo avrebbe ridotto a una poltiglia. L’immagine la mostra mentre si gode il suo caffè mattutino e beve una sigaretta dopo l’omicidio, che ha effettuato davanti la figlia adolescente.

Leggi anche -> Terribile incidente durante la serata di “fine lockdown”: morte due ragazze

Il corpo mutilato è stato trovato vicino al portico della sua casa nel villaggio di Lovoikivka, in Ucraina. L’alcolista Natalia e Vasily stavano avendo un party alcolico quando sarebbe scoppiato un litigio. La donna lo colpisce e lo tortura per tutta la notte, finché l’uomo non smette di respirare. Poi chiama la Polizia, così riportano i media. L’omicidio è avvenuto davanti alla figlia di Natalia, di 16 anni, che ora è stata presa in custodia dai servizi sociali e sta ricevendo un aiuto psicologico. Quando gli ufficiali sono arrivati, la donna stava tranquillamente bevendo il suo caffè. La vicina di casa, Diana, rivela che l’uomo “era ridotto a una poltiglia“.

Leggi anche -> Bimbo torturato dai genitori riesce a scappare di notte, salvato dalla polizia

Il racconto dell’omicidio

“Ha tentato di fargli lo scalpo e gli ha riempito la bocca di pane per coprire le sue grida. Il portico della casa era ricoperto di sangue. Quando ha parlato con la Polizia, Natalia era calma e stava raccontando casualmente i dettagli della notte orribile“, così raccontano gli ufficiali di Polizia. Sembra che Vasily fosse ancora vivo quando Natalia ha tentato di fargli lo scalpo ed era coperta del sangue dell’uomo quando è stata trovata. Rischia 15 anni di prigione. Prima dell’alcolismo era una donna rispettata che dirigeva l’ufficio postale, hanno raccontato i vicini.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!