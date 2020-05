Bimbo torturato dai genitori riesce a scappare di notte, salvato dalla polizia

Un bimbo di 12 anni è riuscito a scappare dalla casa dei genitori e li ha denunciati alla polizia per violenze domestiche reiterate.

Quello che dovrebbe essere il periodo più spensierato della vita per un bimbo di 12 anni del Missouri è stato un vero e proprio incubo. Il padre biologico e la compagna, divenuta madre adottiva, gli rendevano la vita un inferno sottoponendolo a torture giornaliere e legandolo nel letto durante le notti. Per qualche ragione, un paio di notti fa, i carcerieri si sono dimenticati di legarlo al letto ed il piccolo ha deciso di sfruttare l’occasione per abbandonare per sempre quel luogo di tortura.

Dopo aver riempito una piccola borsa di vestiti, il bimbo è uscito di casa e si è messo a correre finché non è giunto in una strada inter statale. Nel tentativo di richiamare l’attenzione degli automobilisti e farsi aiutare, camminava in mezzo alla strada con il rischio che qualcuno lo investisse o che lo rapisse. Per sua fortuna è stato avvistato da una pattuglia che si trovava da quelle parti ed è stato portato in salvo.

Bimbo torturato dai genitori: la polizia lo salva e lo affida ai servizi sociali

Il piccolo ha denunciato i genitori ed è stato portato prima in ospedale e successivamente affidato agli assistenti sociali. Lo sceriffo Kevin Harrison della Contea di Warren ha detto ai media che è stato un “miracolo” che il bimbo non sia stato ferito gravemente mentre vagava per la strada: “E’ stato molto fortunato, stava camminando in mezzo alla strada, voleva che qualcuno si fermasse e lo aiutasse e casualmente la prima auto che è giunta dall’autostrada era quella della polizia. I suoi occhi erano gonfi, la sua fronte era livida, questo bimbo è stato torturato e picchiato dalla mamma e dal papà, sono felice che sia riuscito a scappare”.