Skam Italia, chi è Sana: età, foto, carriera di Beatrice Bruschi

Beatrice Bruschi è una promettente attrice italiana, stella della serie televisiva Netflix Skam Italia nei panni di Sana Allagui. Scopriamo insieme la sua storia.

Skam Italia si sta rivelando come una delle serie italiane più guardate sulla piattaforma di streaming Netflix. Beatrice Bruschi, classe 1996, è originaria di Torino ed è una delle interpreti di punta della serie italiana. Il suo personaggio, Sana Allagui, è una delle protagoniste più amate e che sta ricevendo grande responso dal pubblico. Attrice molto giovane che sta muovendo i suoi primi passi nel variegato mondo del piccolo schermo, Beatrice sta dimostrando un grande talento. Nel 2016 Beatrice si diploma al Conservatorio teatrale di Giovan Battista Diotaiuti, riuscendo a coronare il suo sogno di lavorare nel mondo della recitazione. Nello stesso anno Beatrice Bruschi ha preso parte allo spettacolo teatrale We love Shakespeare al Teatro Brancacciano. Nel 2017, invece, è andata in scena con Come eravamo.

Beatrice Bruschi, la carriera e la vita privata

I primi passi di Beatrice nel mondo della recitazione si muovono nel 2008, nel film di Antonello Grimaldi Caos Calmo. Nel 2011 recita nel film tv Al di là del lago e, sempre nello stesso anno, è protagonista di uno spot per Galbani. La notorietà arriva nel 2017 con la serie Skam Italia, dove interpreta la ragazza italo-tunisina Sana Allagui. Musulmana praticante, nella serie viene presa di mira dai compagni di classe per il suo orientamento religioso. Nella quarta stagione la giovane avrà un sentimento per il compagno Malik, interpretato da Mehdi Meskar. Ha un fratello di nome Rami, interpretato da Ibrahim Keshk.